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МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 3 человека

МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 3 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за минувший день на территории республики 19 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 7 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 18 числившихся в розыске лиц, из них 10 должников.

На дорогах республики произошло 3 тяжелых ДТП, в которых погибли 3 человека.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 9 фактов незаконного оборота наркотиков, один факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 22 человека.

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