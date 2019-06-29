​МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 3 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, минувшим днем на территории республики 30 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 6 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы соответствующим структурам 17 числившихся в розыске лиц, из них 1 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 8 должников.

На дорогах республики произошло 2 тяжелых ДТП, в которых 3 человек погибли, 2 пострадали.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 18 фактов незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 39 человек.