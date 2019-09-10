МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 2 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за минувший день на территории республики 18 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 7 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержан и передан по назначению 21 числившийся в розыске, из них один за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 9 должников.

На дорогах республики произошло 2 тяжелых ДТП, в которых погибли 2 человека, еще 1 ранен.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 4 факта незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержан 21 человек.