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МВД Азербайджана: Запрещено проведение всех массовых мероприятий

МВД Азербайджана: Запрещено проведение всех массовых мероприятий С учетом опасности инфекции COVID-19 по отдельным адресам были предотвращены случаи массовых собраний
Происшествия
5 мая 2021 г. 16:21
МВД Азербайджана: Запрещено проведение всех массовых мероприятий

Некоторые пользователи социальных сетей сделали необоснованные публикации о применении полицией насилия в Сабунчинском районе при пресечении проведения религиозных церемоний.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в соответствии с правилами и требованиями особого карантинного режима, действующего на территории республики, организация и проведение всех массовых мероприятий запрещена.

Вне зависимости от цели проводимых церемоний, сбор в одном месте более 5 человек является нарушением противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов. С учетом опасности инфекции COVID-19 по отдельным адресам были предотвращены случаи массовых собраний. С каждым из этих лиц были проведены профилактические беседы, в отношении них применены меры административного взыскания.

В условиях инфекции каждый должен строго соблюдать правила противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов и меры самоизоляции.

Органы внутренних дел продолжают усиленные контрольно-профилактические меры по охране правил и требований применяемого в нашей стране особого карантинного режима.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Bütün kütləvi tədbirlərin təşkili və keçirilməsi qadağandır

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