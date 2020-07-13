О нас
Report Georgia

МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 898 нарушителей карантина

МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 898 нарушителей карантина Предотвращены 220 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешени
Происшествия
13 июля 2020 г. 17:09
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 898 нарушителей карантина

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Горанбойского, Гёйгёльского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов с 00:00 12 июля до 00:00 13 июля, в целом, к административной ответственности были привлечены 1 898 человек, находившихся в транспортных средствах, из них 1 249 человек – по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 139 человек – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

За этот период в результате проверок на карантинном пропускном посту, находящемся на 52-м километре дороги Баку-Губа, были возвращены  65 автомобилей, 25 из которых направлялись в районы, а 40 – в столицу; на посту, расположенном на 31-километре дороги Баку-Шамаха-Евлах - 55 автомобилей, 10 из которых направлялись в районы, а 45 – в столицу; на пропускном посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 100 автомобилей, 55 из которых направлялись в районы, а 45 – в столицу.

В целом, были предотвращены 220 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DYP: 1 898 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане скончалась мать и супруга экс-министра
В Азербайджане скончалась мать и супруга экс-министра
12 июля 2020 г. 21:46
В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
12 июля 2020 г. 17:13
В Сумгайыте возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом
В Сумгайыте возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом
12 июля 2020 г. 14:07
В Гяндже устраняют последствия сильного ливня
ФотоВ Гяндже устраняют последствия сильного ливня
12 июля 2020 г. 13:14
В Кюрдамире отец убил сына из ружья
ФотоВ Кюрдамире отец убил сына из ружья
12 июля 2020 г. 10:05
МЧС об устранении последствий ливней
МЧС об устранении последствий ливней
12 июля 2020 г. 01:32
В жилом здании в Баку произошел пожар 
В жилом здании в Баку произошел пожар 
12 июля 2020 г. 01:24
Задержаны члены группировки, присваивавшие госсубсидии 
ВидеоЗадержаны члены группировки, присваивавшие госсубсидии 
11 июля 2020 г. 21:02
В Баку подросток снял с украденной карты крупную сумму
В Баку подросток снял с украденной карты крупную сумму
11 июля 2020 г. 14:04
Найдено тело одного из утонувших в Куре
Найдено тело одного из утонувших в Куре
11 июля 2020 г. 11:52

Последние новости

17:21
Азербайджан сократил импорт грузинского вина Бизнес
17:14
МО: Противник грубо нарушил режим прекращения огня на Нахчыванском направлении Нагорно-карабахский конфликт
17:09
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 898 нарушителей карантина Происшествия
16:58
Советнику главы Роскосмоса предъявили обвинение в госизмене В регионе
16:50
Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 24 570 человек Здравоохранение
16:49
Названо количество тестов проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19 Здравоохранение
16:45
Цены на нефть снижаются Энергетика
16:41
В Азербайджане коронавирус обнаружен еще у 529 человек, 7 умерли Здравоохранение
16:40
Правящая партия Азербайджана выступила с заявлением в связи с провокацией армян Нагорно-карабахский конфликт
16:29
Мехрибан Алиева: Враг получил отпор и так будет всегда Нагорно-карабахский конфликт
16:24
В столице Сомали прогремел взрыв Другие страны
16:14
Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились почти на 20% Энергетика
16:05
ЕС призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации Внешняя политика
16:04
Предупреждение об изменении погодных условий Экология
15:57
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор В регионе
Вся новостная лента