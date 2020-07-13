МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 898 нарушителей карантина

Предотвращены 220 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешени

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Горанбойского, Гёйгёльского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов с 00:00 12 июля до 00:00 13 июля, в целом, к административной ответственности были привлечены 1 898 человек, находившихся в транспортных средствах, из них 1 249 человек – по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 139 человек – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

За этот период в результате проверок на карантинном пропускном посту, находящемся на 52-м километре дороги Баку-Губа, были возвращены 65 автомобилей, 25 из которых направлялись в районы, а 40 – в столицу; на посту, расположенном на 31-километре дороги Баку-Шамаха-Евлах - 55 автомобилей, 10 из которых направлялись в районы, а 45 – в столицу; на пропускном посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 100 автомобилей, 55 из которых направлялись в районы, а 45 – в столицу.

В целом, были предотвращены 220 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешения.