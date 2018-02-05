МВД Азербайджана: За последние два дня по подозрению в совершении преступлений задержан 51 человек

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ C 3-го по 5-е февраля органами внутренних дел Азербайджана зарегистрировано 177 преступлений.

Как передает Report со ссылкой на МВД, 39 из них раскрыты по "горячим следам".

21 человек были задержаны и переданы по назначению в связи с нахождением в розыске.

Сообщается, что на дорогах страны произошло 10 ДТП, в результате которых 6 человек погибли, 16 получили ранения. Также в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 22 факта связанных с наркотиками, 2 факта незаконного хранения оружия. По подозрению в совершении преступлений задержан 51 человек.