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МВД Азербайджана: В киберпространстве жертвами мошенников становятся те, кто верит в вероятности

МВД Азербайджана: В киберпространстве жертвами мошенников становятся те, кто верит в вероятности При помощи искусственного интеллекта (ИИ) с гражданами могут вести переговоры от имени банковского сотрудника или члена их семьи.
Происшествия
27 июля 2024 г. 23:42
МВД Азербайджана: В киберпространстве жертвами мошенников становятся те, кто верит в вероятности

При помощи искусственного интеллекта (ИИ) с гражданами могут вести переговоры от имени банковского сотрудника или члена их семьи.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в соцсети начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

"В киберпространстве жертвой становится тот, кто верит в вероятности. Потому что в киберпространстве нет шансов, их не бывает. Если они демонстрируются или как-либо поощряются здесь, то это ложь. Вы должны знать, что различного рода предложения от неизвестных лиц, обещания прибыли в итоге заманят вас в ловушку. Не передавайте никому свою личную информацию и банковские данные. При помощи ИИ с вами могут вести переговоры от имени банковского сотрудника или члена вашей семьи, родственника. Будьте внимательны, чтобы не стать очередной жертвой мошенников", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке DİN-dən xəbərdarlıq: Süni intellektlə sizlə bank əməkdaşı, ailə üzvü adından danışıqlar aparıla bilər

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