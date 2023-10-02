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МВД Азербайджана: В Карабахе обнаружено более 100 га плантаций наркотиков

МВД Азербайджана: В Карабахе обнаружено более 100 га плантаций наркотиков Глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев отметил, что 30 лет оккупации незаконные армянские формирования в Карабахском регионе культивировали растения, содержащие наркотические средства, где только могли.
Происшествия
2 октября 2023 г. 14:59
МВД Азербайджана: В Карабахе обнаружено более 100 га плантаций наркотиков

Глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев сообщил, что за 30 лет оккупации незаконные армянские формирования в Карабахском регионе в больших объемах культивировали растения, содержащие наркотические средства.

Как передает Report, об этом Эльшад Гаджиев заявил журналистам, комментируя найденные в Ходжалы наркоплантации.

Э.Гаджиев отметил, что на территориях, взятых под контроль после локальных антитеррористических мероприятий, в том числе в Ходжалинском районе, было обнаружено более 100 га плантаций наркотиков.

"Проведенные экспертами исследования местности дают основание сказать, что на этих территориях массово культивировали растения, содержащие наркотические средства", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN rəsmisi: "Xocalıda narkotik plantasiyasının aşkarlanması orada bu işlərin geniş səviyyədə təşkil edildiyini göstərir"

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