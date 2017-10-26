МВД Азербайджана: Участник вооруженного инцидента в Гяндже угрожал оружием полицейскому

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало заявление о вооруженном инциденте в Гяндже.

Как передает Report, в сообщении говорится, что 25 октября в районе 22:00 в одном из чайных домов Гянджи произошел конфликт между ранее судимым Гурбаном Гурбановым и Туралом Алиевым и их земляками ранее судимыми Эдгаром Насировым и Намигом Каримовым. Когда Э. Насиров хотел выстрелить из пистолета в Г. Гурбанова, последний ранил его ножом, также Н. Каримов открыл огонь из ружья, никто не пострадал.

Позже Н. Каримов покинул чайный дом под предлогом отвезти Э. Насирова в больницу, он остановил автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый сотрудником Кяпазского районного управления полиции, и потребовал, чтобы тот отвез их в больницу. Полицейский заявил, что доставит раненого в больницу, а самого Н. Каримова в управление полиции. В этот момент Н. Каримов угрожал ему ружьем, а затем, выйдя из машины, сбежал.

Госпитализированный Э. Насиров находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники Управления полиции города Гянджи и городской прокуратурой провели осмотр места происшествия и обнаружили 1 пистолет Макарова, 1 магазин и 7 патронов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Г. Гурбанов был задержан на контрольно-пропускном пункте "Сыныг Кёрпу".

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, принимаются неотложные оперативно-следственные меры.

Отметим, что первую новость об инциденте опубликовало ИА Report.