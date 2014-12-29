МВД Азербайджана распространило информацию об аварии с участием принадлежащего посольству США автомобиля

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило официальную информацию об аварии с участием принадлежащего посольству США автомобиля.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, 28 декабря в 22 часа на проспекте Азадлыг Насиминского района не имеющий государственного номерного знака и управляемый жителем Баку Гусейном Гурбанлы мотоцикл столкнулся с другим, управляемым неизвестным лицом мотоциклом. От сильного удара мотоцикл Г.Гурбанлы врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль марки "Chevrolet". В результате ДТП пассажирка Г.Гурбанлы Нармин Абдуллаева погибла, а пострадавшая пассажирка другого мотоцикла Нигяр Алиева госпитализирована.

Насиминское РУП продолжает оперативно-поисковые мероприятия.

Отметим, что автомобиль "Chevrolet" принадлежит посольству США в Азербайджане.