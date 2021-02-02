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МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено 

МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено  В сферах работы и услуг, деятельность которых разрешена, должны строго соблюдаться ограничения и требования в связи с пандемией, установленные соответствующими постановлениями Кабмина
Происшествия
2 февраля 2021 г. 17:39
МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено 

С 1 февраля с 06:00 до 00:00 возобновилось обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, в том числе кафе, ресторанах и чайных домах.

Отвечая на вопрос Report, начальник отдела по связям с общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев отметил, что в сферах работы и услуг, деятельность которых разрешена, должны строго соблюдаться ограничения и требования в связи с пандемией, установленные соответствующими постановлениями Кабинета министров.

Начальник отдела отметил, что в период особого карантинного режима запрещено проведение шоу-развлечений, свадеб, помолвок и других массовых мероприятий в объектах общественного питания, в том числе ресторанах, кафе и чайных домах.

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Версия на азербайджанском языке DİN-dən xəbərdarlıq: Şou-əyləncə, toy, nişan keçirilməsi qadağandır

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