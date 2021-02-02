МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено

В сферах работы и услуг, деятельность которых разрешена, должны строго соблюдаться ограничения и требования в связи с пандемией, установленные соответствующими постановлениями Кабмина

С 1 февраля с 06:00 до 00:00 возобновилось обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, в том числе кафе, ресторанах и чайных домах.

Отвечая на вопрос Report, начальник отдела по связям с общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев отметил, что в сферах работы и услуг, деятельность которых разрешена, должны строго соблюдаться ограничения и требования в связи с пандемией, установленные соответствующими постановлениями Кабинета министров.

Начальник отдела отметил, что в период особого карантинного режима запрещено проведение шоу-развлечений, свадеб, помолвок и других массовых мероприятий в объектах общественного питания, в том числе ресторанах, кафе и чайных домах.