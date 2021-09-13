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МВД Азербайджана предупреждает граждан о мошенниках

МВД Азербайджана предупреждает граждан о мошенниках Министерство внутренних дел Азербайджана предупреждает граждан страны об активизации мошенников на рынке аренды жилья.
Происшествия
13 сентября 2021 г. 13:40
МВД Азербайджана предупреждает граждан о мошенниках
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Министерство внутренних дел Азербайджана предупреждает граждан страны об активизации мошенников на рынке аренды жилья.

Как сообщает Report, в тексте сообщения ведомства говорится:

"Некоторые лица размещают на сайтах по купле-продаже объявления о сдаче в аренду квартир по довольно низкой цене. Когда клиенты с ними связываются, мошенники заявляют о необходимости перечисления им задатка или арендной платы, чтобы квартира не была сдана другому человеку. В связи с началом учебного года растет потребность в аренде жилья, а неосведомленные граждане становятся жертвами мошенников.

Доводим до сведения граждан, что в связи с участившимися случаями мошенничества, ни при каких обстоятельствах не перечислять деньги арендодателям без осмотра сдаваемой квартиры. Граждане могут сообщать о подобных случаях по телефону 102, обращаться в местные отделы полиции или писать на страницы МВД в социальных сетях".

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Версия на английском языке Azerbaijan's Interior Ministry warns people of scams in rental market
Версия на азербайджанском языке DİN vətəndaşlara müraciət edib

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