МВД Азербайджана предупреждает граждан о мошенниках

Министерство внутренних дел Азербайджана предупреждает граждан страны об активизации мошенников на рынке аренды жилья.
Как сообщает Report, в тексте сообщения ведомства говорится:
"Некоторые лица размещают на сайтах по купле-продаже объявления о сдаче в аренду квартир по довольно низкой цене. Когда клиенты с ними связываются, мошенники заявляют о необходимости перечисления им задатка или арендной платы, чтобы квартира не была сдана другому человеку. В связи с началом учебного года растет потребность в аренде жилья, а неосведомленные граждане становятся жертвами мошенников.
Доводим до сведения граждан, что в связи с участившимися случаями мошенничества, ни при каких обстоятельствах не перечислять деньги арендодателям без осмотра сдаваемой квартиры. Граждане могут сообщать о подобных случаях по телефону 102, обращаться в местные отделы полиции или писать на страницы МВД в социальных сетях".