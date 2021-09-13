МВД Азербайджана предупреждает граждан о мошенниках

Министерство внутренних дел Азербайджана предупреждает граждан страны об активизации мошенников на рынке аренды жилья.

Министерство внутренних дел Азербайджана предупреждает граждан страны об активизации мошенников на рынке аренды жилья.

Как сообщает Report, в тексте сообщения ведомства говорится:

"Некоторые лица размещают на сайтах по купле-продаже объявления о сдаче в аренду квартир по довольно низкой цене. Когда клиенты с ними связываются, мошенники заявляют о необходимости перечисления им задатка или арендной платы, чтобы квартира не была сдана другому человеку. В связи с началом учебного года растет потребность в аренде жилья, а неосведомленные граждане становятся жертвами мошенников.

Доводим до сведения граждан, что в связи с участившимися случаями мошенничества, ни при каких обстоятельствах не перечислять деньги арендодателям без осмотра сдаваемой квартиры. Граждане могут сообщать о подобных случаях по телефону 102, обращаться в местные отделы полиции или писать на страницы МВД в социальных сетях".