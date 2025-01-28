МВД Азербайджана предупредило об опасностях использования ИИ

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан об угрозах, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан об угрозах, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщили Report в МВД, ненадежные программные обеспечения с искусственным интеллектом могут передавать данные третьим лицам, тем самым облегчая задачу киберпреступникам.

Ведомство также призвало предпринимателей быть осторожными при использовании ИИ в корпоративных целях. "Передача конфиденциальной информации о вашем предприятии может привести к аналогичным последствиям", - говорится в заявлении.

МВД призывает граждан быть внимательными при использовании подобных сервисов и подходить к выбору технологий с осторожностью.