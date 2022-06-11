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МВД Азербайджана предупредило граждан о случаях шантажа в соцсетях

МВД Азербайджана предупредило граждан о случаях шантажа в соцсетях "Есть случаи шантажа в соцсетях через управляемые из-за рубежа фейковые аккаунты".
Происшествия
11 июня 2022 г. 12:24
МВД Азербайджана предупредило граждан о случаях шантажа в соцсетях

"Есть случаи шантажа в соцсетях через управляемые из-за рубежа фейковые аккаунты".

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он сказал, что в связи с этим уже обратились несколько человек: "Мы рекомендуем пользователям соцсетей быть осторожными, избегать неэтичных, вызывающих дискуссии отношений.

Злоумышленники, угрожая передать полученную в личной переписке информацию, фото- и видеокадры лицам, находящимся в списке друзей, вымогают первоначально от 500 до 1000 евро".

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Sosial şəbəkələrdə xaricdən idarə olunan feyk hesablar vasitəsilə şantaj halları var"

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