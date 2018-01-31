МВД Азербайджана: Около 4 кг наркотиков изъято из оборота накануне

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции продолжают конкретные мероприятия, направленные на борьбу с наркотиками.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате проведенных вчера мероприятий с незаконного оборота было изъято около 4 кг наркотических средств.

В ходе оперативных мероприятий сотрудников 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Выяснилось, что это житель поселка Рамана, ранее судимый Али Гамидов. При осмотре, у него обнаружили героин. Сотрудники полиции также нашли и изъяли в кустах во дворе его дома более 2 кг героина.

В результате оперативных мероприятий сотрудников Гарадагского РУП был задержан житель поселка Гобустан, ранее судимый Ариф Исмаилов, у которого изъяли 1 кг 640 г героина.

У задержанного сотрудниками отделения полиции Масаллинского района местного жителя, ранее судимого Зохраба Азизова также изъяли марихуану. При обыске его дома было дополнительно обнаружено 125 г марихуаны и винтовка марки "ИЖ-16" со стертым номером и обрезанным стволом и прикладом.

Изъятые у задержанных вещественные доказательства переданы следствию.

По фактам возбуждено уголовное дело.