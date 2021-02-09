МВД Азербайджана обратился к посещающим освобожденные земли без разрешения

"Граждан неоднократно предупреждали о недопустимости посещения освобожденных территорий без надлежащего разрешения, что чревато угрозой для жизни"

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к населению страны.

В обращении, поступившим в Report из пресс-службы МВД, в частности, говорится:

"Граждан неоднократно предупреждали о недопустимости посещения освобожденных территорий без надлежащего разрешения, что чревато угрозой для жизни. Однако, несмотря на это, до сих пор имеют место подобные факты. Отдельные лица проникают на освобожденные территории по дорогам, не полностью очищенным от мин, минуя контрольно-пропускные пункты.

Сотрудниками соответствующих государственных структур, в том числе органов внутренних дел, проводятся необходимые превентивные мероприятия в отношении лиц, незаконно оказывающихся на данных территориях, принимаются административные меры в соответствии с требованиями законодательства.

В настоящее время на этих территориях продолжаются операции по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Мы вновь призываем граждан воздержаться от подобных визитов до полного завершения работ по очистке от мин", - отмечается в заявлении пресс-службы МВД республики.