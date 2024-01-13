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МВД Азербайджана обратилось к водителям в связи с погодными условиями

МВД Азербайджана обратилось к водителям в связи с погодными условиями МВД Азербайджана обратилось к водителям в связи с погодными условиями
Происшествия
13 января 2024 г. 18:24
МВД Азербайджана обратилось к водителям в связи с погодными условиями

МВД Азербайджана обратилось к водителям в связи с погодными условиями

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, в период с 14 по 16 января на дорогах в столице и автомагистралях республики возможен гололед.

Ведомство рекомендует водителям избегать обгонов и резких маневров: "Водителям с небольшим опытом вождения не рекомендуется ездить по обледенелым дорогам. В связи с погодными условиями министерство дало соответствующие поручения полиции страны, в случае необходимости будут обеспечены выход на дежурство дополнительных сотрудников и работа соответствующей техники".

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Версия на азербайджанском языке DİN: Hava şəraiti ilə əlaqədar ölkə polisinə müvafiq göstərişlər verilib

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