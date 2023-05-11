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МВД Азербайджана обратилось к гражданам по поводу мошенничества на сайтах купли-продажи

МВД Азербайджана обратилось к гражданам по поводу мошенничества на сайтах купли-продажи Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам по поводу мошенничества на сайтах купли-продажи.
Происшествия
11 мая 2023 г. 15:46
МВД Азербайджана обратилось к гражданам по поводу мошенничества на сайтах купли-продажи

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к гражданам по поводу мошенничества на сайтах купли-продажи.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, участились случаи получения информации о банковских картах граждан мошенниками.

Так, мошенники получают данную информацию путем совершения звонков с поддельных иностранных номеров или при покупке товара, связавшись через приложение.

"Еще раз оповещаем наших граждан, что таким лицам нельзя доверять и предоставлять данные карты. Жертвы киберпреступности могут обратиться на Горячую линию МВД (102) или написав нам в социальных сетях”, - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке DİN alqı-satqı saytlarındakı dələduzluqlarla bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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