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МВД Азербайджана обнародовало число раскрытых преступлений

МВД Азербайджана обнародовало число раскрытых преступлений В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных в 2021 году, обеспечено раскрытие 88,9% (+3,4%) из 29 327 преступлений, зарегистрированных в МВД и прокуратуре.
Происшествия
29 января 2022 г. 15:08
МВД Азербайджана обнародовало число раскрытых преступлений

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных в 2021 году, обеспечено раскрытие 88,9% (+3,4%) из 29 327 преступлений, зарегистрированных в МВД и прокуратуре.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Кроме того, раскрыты 83% тяжких и особо тяжких преступлений, 83,4% преступлений, совершенных при невыясненных обстоятельствах, 98% преступлений против личности, 98,2% преступлений по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, 80% преступлений против собственности, в том числе 72,3% совершенных краж, 92,7% дел, связанных с мошенничеством, 90% грабежей, 93,8% дел о вымогательствах, 92% - о кражах транспортных средств, а также 96,7% дел о хулиганстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda açılmış cinayətlərin sayı məlum olub

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