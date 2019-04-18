МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 3 человека

Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 17 апреля на территории республики органами внутренних дел 24 преступления раскрыто по "горячим следам".

Раскрыто 15 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны 24 числившихся в розыске человека, из них трое за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 8 должников.

На дорогах республики произошло 3 тяжелых ДТП, в которых погибли 3, пострадал 1 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел были выявлены 18 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 37 человек.