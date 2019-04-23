МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 2 человека

Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 22 апреля на территории республики органами внутренних дел 15 преступлений раскрыто по "горячим следам".

Раскрыто 13 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны 20 числившихся в розыске человек, из них 4 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 2 должника.

На дорогах республики произошло 2 тяжелых ДТП, в которых погибли 2 человека.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел были выявлены 6 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 22 человека.