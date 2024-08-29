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МВД Азербайджана: Киберпреступники нашли новые способы мошенничества

МВД Азербайджана: Киберпреступники нашли новые способы мошенничества Мошенники в киберпространстве применяют новые методы для обмана и присвоения средств граждан.
Происшествия
29 августа 2024 г. 00:39
МВД Азербайджана: Киберпреступники нашли новые способы мошенничества

Мошенники в киберпространстве применяют новые методы для обмана и присвоения средств граждан.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

"Как это происходит? На странице или в статусах фейковых аккаунтов в соцсетях публикуются посты с благодарностью какому-то неизвестному лицу за якобы помощь в выигрыше большой суммы денег - 10 тыс., 20 тыс., 40 тыс., 50 тыс. манатов посредством торговли на рынке форекс. Утверждается, что "владельцу" страницы или аккаунта, которые на самом деле являются фейковыми, помогли выиграть деньги.

Заинтересованные этим граждане сразу же обращаются за аналогичной помощью к этому неизвестному. Таким образом, неизвестное лицо получает от гражданина личные данные банковской карты, обещая помочь ему при наличии на счету определенной суммы для первоначальных вложений.

Со временем требуются более крупные суммы. Гражданину, который добровольно перечисляет мелкие суммы, сообщают, что денег мало, процентные ставки выросли, и "мы не можем включить вас в игру, необходимо перечислить дополнительные средства". После предоставления гражданином данных банковской карты и отправленного секретного пароля для перевода денег на этот счет неизвестный крадет все средства, которые есть на карте", - предупредил пресс-секретарь МВД.

Гаджиев еще раз призывал граждан внимательно относиться к публикациям на страницах социальных сетей о заманчивых предложениях заработать, ни при каких обстоятельствах не разглашать личную информацию неизвестным лицам.

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Версия на азербайджанском языке DİN-dən xəbərdarlıq: Kibercinayətkarlar yeni üsullarla oğurluqlara başlayıb

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