МВД Азербайджана: Бабур Гусейнов - очень компетентный лейтенант полиции

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Один из пропавших без вести членов клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабур Гусейнов является сотрудником министерства внутренних дел. Он занимался этим видом спорта до приема на службу в органы полиции".

Об этом сообщил Report начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, лейтенант-полковник полиции Ильхам Бабаев.

Он отметил, что Б. Гусейнов является аккуратным, дисциплинированным сотрудником МВД: "Бабур Гусейнов - очень компетентный лейтенант полиции. Он несколько раз участвовал в соревнованиях, достигал успеха".

Напомним, что 3 члена клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", отправившиеся 23 декабря 2017 года в поход из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага, не вернулись обратно, связь с ними прервана. Поиски осуществляются со стороны команды из сотрудников ГПС, МЧС, министерства экологии и природных ресурсов и членов FAIREX. К поискам привлечены вертолеты.