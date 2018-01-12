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    МВД Азербайджана: 29 лиц задержаны вчера по подозрению в совершении преступления

    На автодорогах страны произошло 2 ДТП, в результате 1 человек скончался,1 ранен

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана вчера было зарегистрировано 122 фактов преступлений, из них 26 раскрыто по "горячим следам".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    По информации, 12 находящихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

    Кроме того, на автомобильных дорогах страны произошло 2 ДТП, в результате один человек погиб, 1 ранен.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел выявлены 10 фактов, связанных с наркотиками, 4 факта незаконного хранения оружия.

    По подозрению в совершении преступлений  задержаны 29 человек.

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