МВД Азербайджана: 29 лиц задержаны вчера по подозрению в совершении преступления

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана вчера было зарегистрировано 122 фактов преступлений, из них 26 раскрыто по "горячим следам".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

По информации, 12 находящихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

Кроме того, на автомобильных дорогах страны произошло 2 ДТП, в результате один человек погиб, 1 ранен.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел выявлены 10 фактов, связанных с наркотиками, 4 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 29 человек.