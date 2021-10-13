О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД: Арестованы незаконно проникшие на освобожденные территории

МВД: Арестованы незаконно проникшие на освобожденные территории В результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Джебраильского районного отдела полиции, задержаны водитель автомобиля марки "ВАЗ" - житель Джалилабадского района Садиг Гасымов и его знакомый Гурбан Мамедов, направлявшиеся в село Мехдили Дж
Происшествия
13 октября 2021 г. 11:34
МВД: Арестованы незаконно проникшие на освобожденные территории

В результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Джебраильского районного отдела полиции, задержаны водитель автомобиля марки "ВАЗ" - житель Джалилабадского района Садиг Гасымов и его знакомый Гурбан Мамедов, направлявшиеся в село Мехдили Джебраильского района.

Как сообщили Report в пресс-службе Бардинской региональной группы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе разбирательств было установлено, что названные лица незаконно проникли на освобожденные от оккупации территории.

В отношении них составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях АР и направлены в районный суд. Решением суда Гасымову и Мамедову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток для каждого.

Кроме того, сотрудники Джебраильского РОП в соответствии с правилами контрольного пропуска попытались остановить для проверки автомобиль марки "Man" на посту на территории села Джоджуг Марджанлы. Однако водитель грузовика - житель Физулинского района Джавад Джаббаров, проигнорировав законное требование сотрудников полиции, попытался проехать на освобожденные территории. Сотрудники полиции задержали Дж.Джаббарова и его пассажиров – жителей Баку Ильхама Мамедова и Мамеда Рустамова.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərə icazəsiz daxil olan şəxslər həbs edilib

Самое важное

Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
13 октября 2021 г. 12:39
В Москве началась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве началась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 12:00
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
12 октября 2021 г. 14:44
МИД Румынии: Азербайджанcкий газ может достичь больше европейских потребителей по BRUA-ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Румынии: Азербайджанcкий газ может достичь больше европейских потребителей по BRUA-ЭКСКЛЮЗИВ
12 октября 2021 г. 12:04
Yeni klinika: Эльнур Ашрафоглу отключен от аппарата ЭКМО, его состояние критически тяжелое
Yeni klinika: Эльнур Ашрафоглу отключен от аппарата ЭКМО, его состояние критически тяжелое
11 октября 2021 г. 17:39
МИД: Антиазербайджанская кампания не пойдет на пользу Ирану
МИД: Антиазербайджанская кампания не пойдет на пользу Ирану
11 октября 2021 г. 13:22
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
11 октября 2021 г. 12:52
Фуад Мурадов: В ходе II Карабахской войны из-за агрессии Армении погибли 93 мирных жителя
Фуад Мурадов: В ходе II Карабахской войны из-за агрессии Армении погибли 93 мирных жителя
11 октября 2021 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi