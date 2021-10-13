МВД: Арестованы незаконно проникшие на освобожденные территории

В результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Джебраильского районного отдела полиции, задержаны водитель автомобиля марки "ВАЗ" - житель Джалилабадского района Садиг Гасымов и его знакомый Гурбан Мамедов, направлявшиеся в село Мехдили Дж

В результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Джебраильского районного отдела полиции, задержаны водитель автомобиля марки "ВАЗ" - житель Джалилабадского района Садиг Гасымов и его знакомый Гурбан Мамедов, направлявшиеся в село Мехдили Джебраильского района.

Как сообщили Report в пресс-службе Бардинской региональной группы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе разбирательств было установлено, что названные лица незаконно проникли на освобожденные от оккупации территории.

В отношении них составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях АР и направлены в районный суд. Решением суда Гасымову и Мамедову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток для каждого.

Кроме того, сотрудники Джебраильского РОП в соответствии с правилами контрольного пропуска попытались остановить для проверки автомобиль марки "Man" на посту на территории села Джоджуг Марджанлы. Однако водитель грузовика - житель Физулинского района Джавад Джаббаров, проигнорировав законное требование сотрудников полиции, попытался проехать на освобожденные территории. Сотрудники полиции задержали Дж.Джаббарова и его пассажиров – жителей Баку Ильхама Мамедова и Мамеда Рустамова.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.