МВД: Активист ПНФА Рамид Нагиев задержан не за участие в акции

Утверждения о том, что активист ПНФА Рамид Нагиев был арестован за участие в акции 24 октября, являются безосновательными.

Утверждения о том, что активист ПНФА Рамид Нагиев был арестован за участие в акции 24 октября, являются безосновательными.

Как передает Report, об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД, лейтенант полиции Ибрагим Амирасланлы.

По его словам Р.Нагиев арестован не за участие в акции, а за уклонение от наложенных на него алиментных обязательств: "На основании представления Службы пробации по решению суда на него наложен административный арест сроком на семь дней. В его задержании нет политических мотивов".