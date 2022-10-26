О нас

МВД: Активист ПНФА Рамид Нагиев задержан не за участие в акции

МВД: Активист ПНФА Рамид Нагиев задержан не за участие в акции Утверждения о том, что активист ПНФА Рамид Нагиев был арестован за участие в акции 24 октября, являются безосновательными.
Происшествия
26 октября 2022 г. 10:48
МВД: Активист ПНФА Рамид Нагиев задержан не за участие в акции

Утверждения о том, что активист ПНФА Рамид Нагиев был арестован за участие в акции 24 октября, являются безосновательными.

Как передает Report, об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД, лейтенант полиции Ибрагим Амирасланлы.

По его словам Р.Нагиев арестован не за участие в акции, а за уклонение от наложенных на него алиментных обязательств: "На основании представления Службы пробации по решению суда на него наложен административный арест сроком на семь дней. В его задержании нет политических мотивов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DİN: "AXCP fəalı Ramid Nağıyev aksiyaya görə saxlanılmayıb"

Экслюзивные новости

Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi