О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД: 63 гостя без COVID-паспортов не допущены на торжества

МВД: 63 гостя без COVID-паспортов не допущены на торжества Представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 18 свадебных торжеств в Баку и на территории республики
Происшествия
19 августа 2021 г. 11:13
МВД: 63 гостя без COVID-паспортов не допущены на торжества

17 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 18 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 13 домах торжеств и 5 частных дворах.

По итогам мониторинга 6 человек были оштрафованы за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР.

Кроме того, 63 человека не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİN: "Bir gündə COVID-19 pasportu olmayan 63 nəfər şənliyə buraxılmayıb"

Самое читаемое

В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Выходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей? 
ФотоВыходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей? 
13 августа 2021 г. 13:35
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
16 августа 2021 г. 17:24
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 508 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 508 человек
14 августа 2021 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi