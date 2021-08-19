МВД: 63 гостя без COVID-паспортов не допущены на торжества

Представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 18 свадебных торжеств в Баку и на территории республики

17 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 18 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 13 домах торжеств и 5 частных дворах.

По итогам мониторинга 6 человек были оштрафованы за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР.

Кроме того, 63 человека не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.