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МВД: 62 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы 

МВД: 62 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы  Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 21 февраля провели мониторинг 67 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
22 февраля 2022 г. 09:29
МВД: 62 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы 

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 21 февраля провели мониторинг 67 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 61 доме торжеств и шести дворах частных домов.

По итогам мониторинга, шесть человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 62 человека не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün toylara görə 6 nəfər cərimələnib, 62 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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