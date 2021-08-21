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МВД: 58 гостей без COVID-паспортов не допущены на торжества

МВД: 58 гостей без COVID-паспортов не допущены на торжества 20 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 8 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
21 августа 2021 г. 09:16
МВД: 58 гостей без COVID-паспортов не допущены на торжества

20 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 8 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 6 домах торжеств и 2 частных дворах.

По итогам мониторинга, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР 58 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке DİN: “Bir gündə 58 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şənliyə buraxılmayıb”

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