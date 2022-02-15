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МВД: 54 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы 

МВД: 54 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы  Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 14 февраля провели мониторинг 174 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
15 февраля 2022 г. 09:17
МВД: 54 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы 

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 14 февраля провели мониторинг 174 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 172 домах торжеств и двух дворах частных домов.

По итогам мониторинга, три человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 54 человека не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün toylara görə daha 3 nəfər cərimələnib, 54 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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