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МВД: 533 нарушителя карантина привлечены к административной ответственности

МВД: 533 нарушителя карантина привлечены к административной ответственности Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают принимать меры в соответствии с "Методическими указаниями по профилактике коронавируса в общественном транспорте"
Происшествия
9 декабря 2020 г. 12:49
МВД: 533 нарушителя карантина привлечены к административной ответственности

В связи с применением особого карантинного режима в Азербайджане для предотвращения массового распространения COVID-19, сотрудники органов внутренних дел усилили контроль за соблюдением правил участниками дорожного движения в общественном транспорте.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате контрольно-профилактических мер, проведенных с 30 ноября по 6 декабря, на территории республики были выявлены 46 водителей такси, не установивших прозрачную перегородку.

Также в этот период были выявлены и привлечены к административной ответственности 533 человека, не использовавших медицинские маски.

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают принимать меры в соответствии с "Методическими указаниями по профилактике коронавируса в общественном транспорте".

Доводим до сведения, что для ограничения физического контакта пассажиров с водителями в транспортных средствах обязательно должны быть установлены прозрачные перегородки, не пропускающие воздух, в курсирующих по территории города такси пассажиры должны сидеть только на задних сидениях. Воздух в общественном транспорте, в том числе и такси, должен систематически проветриваться, во время перерыва должна производиться дезинфекция транспортного средства.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Karantini pozan 533 şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunub

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