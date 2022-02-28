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МВД: 388 гостей без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы 

МВД: 388 гостей без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы  Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 27 февраля провели мониторинг 421 свадебного торжества в Баку и на территории республики.
Происшествия
28 февраля 2022 г. 09:58
МВД: 388 гостей без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы 

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 27 февраля провели мониторинг 421 свадебного торжества в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 414 домах торжеств и семи дворах частных домов.

По итогам мониторинга, восемь человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 388 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия COVID-паспортов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün 388 nəfər şənliyə buraxılmayıb, 8 nəfər cərimə olunub

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