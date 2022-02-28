МВД: 388 гостей без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 27 февраля провели мониторинг 421 свадебного торжества в Баку и на территории республики.

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 27 февраля провели мониторинг 421 свадебного торжества в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 414 домах торжеств и семи дворах частных домов.

По итогам мониторинга, восемь человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 388 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия COVID-паспортов.