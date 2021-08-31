МВД: 23 человека без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы

30 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 9 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

30 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 9 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 4 дворцах торжеств, 5 дворах частных домов.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств в результате мониторинга 5 человек оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 23 человека не были допущены на торжество из-за отсутствия паспортов COVID-19.