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МВД: 23 человека без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы

МВД: 23 человека без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы 30 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 9 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
31 августа 2021 г. 10:39
МВД: 23 человека без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы

30 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 9 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 4 дворцах торжеств, 5 дворах частных домов.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств в результате мониторинга 5 человек оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 23 человека не были допущены на торжество из-за отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün 23 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şənliyə buraxılmayıb

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