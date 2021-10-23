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МВД: 216 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия COVID-паспортов

МВД: 216 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия COVID-паспортов 22 октября представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 75 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
23 октября 2021 г. 12:35
МВД: 216 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия COVID-паспортов

22 октября представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 75 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил торжества, проводимые в 67 дворцах торжеств и на территориях 8 частных домов. В результате мониторинга 13 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств.

216 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN: "216 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şənliyə buraxılmayıb"

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