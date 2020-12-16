МВД: 175 транспортных средств пытались проехать через посты

Сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики об ужесточении специального карантинного режима в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с 08:00 15.12.2020 года по 08:00 16.12.2020 с карантинного пропускного поста на 52-м километре дороги Баку-Губа были возвращены 40 автомобилей: 20 – в направлении района, 20 – столицы, с поста на 31-м километре дороги Баку-Шамаха-Евлах – 75 автомобилей: 35 – в направлении района, 40 – столицы, с пропускного поста на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 60 автомобилей, 40 – в направлении района, 20 – столицы.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

В целом, были предотвращены попытки 175 транспортных средств пересечь посты без разрешения.