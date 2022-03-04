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МВД: 143 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы  

МВД: 143 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы   Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 3 марта провели мониторинг 126 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
4 марта 2022 г. 09:31
МВД: 143 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы  

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 3 марта провели мониторинг 126 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 123 домах торжеств и трех дворах частных домов.

По итогам мониторинга, четыре человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 143 человека не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün toylara görə 4 nəfər cərimələnib, 143 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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