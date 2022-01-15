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МВД: 14 человек без COVID-паспортов не допустили на свадьбы

МВД: 14 человек без COVID-паспортов не допустили на свадьбы Сотрудники МВД Азербайджана, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики осуществили мониторинг 155 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
15 января 2022 г. 09:37
МВД: 14 человек без COVID-паспортов не допустили на свадьбы

Сотрудники МВД Азербайджана, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики осуществили мониторинг 155 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщает Report, мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 153 дворцах торжеств и на территории двух частных домов.

По результатам проверок за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадеб два человека были оштрафованы в соответствии со статьей 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, 14 граждан не были допущены на торжества из-за отсутствия COVID-паспортов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün 14 nəfər toylara buraxılmayıb, 2 nəfər cərimə olunub

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