МВД: 115 гостей без COVID-паспортов не допущены на свадьбы

28 и 29 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 14 свадебных торжеств в Баку и на территории республики

28 и 29 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 14 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 4 домах торжеств и 10 дворах частных домов.

По итогам мониторинга, 15 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, в отношении одного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР, 115 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.