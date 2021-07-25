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МВД: 1 562 человека не допущены на свадьбу из-за отсутствия COVID-паспорта

МВД: 1 562 человека не допущены на свадьбу из-за отсутствия COVID-паспорта 24 июля сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства по пищевой безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики осуществили мониторинг 244 свадебных торжеств в Баку и регионах республики.
Происшествия
25 июля 2021 г. 16:03
МВД: 1 562 человека не допущены на свадьбу из-за отсутствия COVID-паспорта

24 июля сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства по пищевой безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики осуществили мониторинг 244 свадебных торжеств в Баку и регионах республики.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 185 дворцах торжеств, на 55 приусадебных участках.

Так, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств в отношении одного человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса; один человек арестован в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках; 89 граждан оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках; материалы по двум лицам направлены в суд для рассмотрения; из-за отсутствия COVID-паспорта на торжества не пустили 1 562 человека.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "1562 nəfər “COVID-19” pasportu olmadığına görə toy şənliyinə buraxılmayıb"

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