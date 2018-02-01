Мужчину ударили ножом по дороге домой на Абшероне

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/В поселке Дигях Абшеронского района произошла поножовщина.

Как сообщает Report, 38-летний Гасымов Эльсевяр Тахир оглы поспорил со своим знакомым по дороге с работы домой.

Во время драки знакомый нанес ему несколько ударов ножом. Пострадавший был доставлен в Клинический Медицинский Центр №1.

Согласно информации медиков, раненому провели хирругическую операцию, а затем разместили в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту сотрудники Управления полиции Абшеронского района начали розыски подозреваемого.