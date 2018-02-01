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    Мужчину ударили ножом по дороге домой на Абшероне

    Причиной стал спор между двумя знакомыми

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/В поселке Дигях Абшеронского района произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, 38-летний Гасымов Эльсевяр Тахир оглы поспорил со своим знакомым по дороге с работы домой.

    Во время драки знакомый нанес ему несколько ударов ножом. Пострадавший был доставлен в Клинический Медицинский Центр №1.

    Согласно информации медиков, раненому провели хирругическую операцию, а затем разместили в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

    По факту сотрудники Управления полиции Абшеронского района начали розыски подозреваемого.  

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