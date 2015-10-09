​Мужчину, убившего в Баку двух братьев, будут привозить в суд на специальном автомобиле

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Заура Тарланова, обвиняющегося в убийстве двух братьев.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова уточнили анкетные данные обвиняемого.

Адвокат обвиняемого Мехман Алиев возбудил ходатайство. Он заявил, что его подзащитный страдает талассемией и малокровием. По этой причине адвокат возбудил ходатайство с просьбой доставлять З.Тарланова в суд на специальном автомобиле.

Судейский состав удовлетворил ходатайство.

В очередном ходатайстве адвокат попросил вернуть уголовное дело на повторное следствие.

Напомним, что 8 января этого года в 17 часов житель Гарадагского поселка Сахил Заур Тарланов на почве конфликта предумышленно убил выстрелами из принадлежащего ему огнестрельного оружия марки "Винчестер" жителей того же поселка, братьев Джавида и Джахида Рагимовых, сидевших в автомобиле марки "Lexus", припаркованном на дороге при въезде с поселок Сахил, и скрылся с места преступления.

Подозреваемый в убийстве З.Тарланов был арестован и привлечен к следствию.