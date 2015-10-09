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    ​Мужчину, убившего в Баку двух братьев, будут привозить в суд на специальном автомобиле

    Подсудимый страдает талассемией

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Заура Тарланова, обвиняющегося в убийстве двух братьев.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова уточнили анкетные данные обвиняемого.

    Адвокат обвиняемого Мехман Алиев возбудил ходатайство. Он заявил, что его подзащитный страдает талассемией и малокровием. По этой причине адвокат возбудил ходатайство с просьбой доставлять З.Тарланова в суд на специальном автомобиле.

    Судейский состав удовлетворил ходатайство.

    В очередном ходатайстве адвокат попросил вернуть уголовное дело на повторное следствие. 

    Напомним, что 8 января этого года в 17 часов житель Гарадагского поселка Сахил Заур Тарланов на почве конфликта предумышленно убил выстрелами из принадлежащего ему огнестрельного оружия марки "Винчестер" жителей того же поселка, братьев Джавида и Джахида Рагимовых, сидевших в автомобиле марки "Lexus", припаркованном на дороге при въезде с поселок Сахил, и скрылся с места преступления.

    Подозреваемый в убийстве З.Тарланов был арестован и привлечен к следствию. 

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