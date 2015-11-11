​Мужчина, вызванный в суд касательно выплаты алиментов бывшей семье, скончался - ФОТО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже перед Апелляционным судом скончался человек.

Как сообщает Report, сегодня утром житель Гедабекского района Шовги Мамедов был вызван в суд для участия в процессе по рассмотрению жалобы касательно выплаты им алиментов бывшей семье.

Однако до начала судебного процесса Ш.Мамедову внезапно стало плохо и он скончался перед зданием суда. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Тело увезли на обследование в гянджинский городской отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.