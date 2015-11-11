​Мужчина, вызванный в суд касательно выплаты алиментов бывшей семье, скончался - ФОТО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже перед Апелляционным судом скончался человек.
Как сообщает Report, сегодня утром житель Гедабекского района Шовги Мамедов был вызван в суд для участия в процессе по рассмотрению жалобы касательно выплаты им алиментов бывшей семье.
Однако до начала судебного процесса Ш.Мамедову внезапно стало плохо и он скончался перед зданием суда. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Тело увезли на обследование в гянджинский городской отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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