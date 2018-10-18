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    Мужчина, выдававший онкобольного ребенка за своего, присвоил собранные деньги

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Житель Бардинского района Хайям Рзаев обратился в районное отделение полиции сообщив, что некто по имени Руслан создал страницу в социальных сетях и представил его ребенка, страдающего раком, своим собственным сыном и поделился его фотографиями.

    Как сообщает Report, жалобщик отметил, что мужчина, используя фотографии его сына в соцсети, просил пользователей перевести денежные средства на открытый им счет в Капитал банк. Затем, когда Х.Рзаев попросил передать ему собранные средства для лечения сына, Руслан уклонился от передачи денег.

    Полиция проводит расследование по факту.

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