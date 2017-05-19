Мужчина, угнавший в Баку автомобиль друга, задержан в Имишли

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Мужчина, угнавший в Баку автомобиль друга, задержан в Имишлинском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Обратившись 22 апреля в 27-ое отделение полиции Ясамальского РУП, житель Баку Натик Рустамов заявил, что 17 апреля его автомобиль марки Audi был угнан другом Эльшаном Ахмедовым.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый Э. Ахмедов был задержан на территории Имишлинского района и передан в Ясамальское РУП.

По факту ведется расследование.