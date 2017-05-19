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    Мужчина, угнавший в Баку автомобиль друга, задержан в Имишли

    По факту ведется расследование

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Мужчина, угнавший в Баку автомобиль друга, задержан в Имишлинском районе.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

    Обратившись 22 апреля в 27-ое отделение полиции Ясамальского РУП, житель Баку Натик Рустамов заявил, что 17 апреля его автомобиль марки Audi был угнан другом Эльшаном Ахмедовым.

    В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый Э. Ахмедов был задержан на территории Имишлинского района и передан в Ясамальское РУП.

    По факту ведется расследование. 

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