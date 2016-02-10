Ударивший ножом своего знакомого из-за долга в 25 манатов приговорен к 10 годам лишения свободы

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Руслана Микаилова, ударившего ножом своего знакомого.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Алиева был вынесен приговор.

Приговором суда Р.Микаилов осужден к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в 2015 году в Сабунчинском районе. Р.Микаилов взял в долг 25 манатов у своего знакомого Магеррама Абдуллаева. М.Абдуллаев попросил назад свои деньги, на что Р.Микаилов заявил, что у него нет денег. После чего М.Абдуллаев оскорбил Р.Микаилова, поэтому тот ударил его ножом. М.Абдуллаев был госпитализирован в больницу, его жизнь удалось спасти. Р.Микаилов был задержан сотрудниками полиции.

Он обвинялся по ст. 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) УК.