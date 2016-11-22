Мужчина, убивший в Баку замужнюю женщину: Я убил ее из ревности

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по уголовному делу Видади Гараева 1961 г.р., обвиняемого в убийстве в Баку 22-летней девушки.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Самира Алиева гособвинитель объявил обвинительный акт.

В.Гараев заявил, что признает себя виновным по объявленному в его отношении обвинению. Затем обвиняемый дал показание. Он заявил, что не знал о замужестве убитой: "Я любил ее. Несколько раз она приходила ко мне с маленьким ребенком. Однако Гюльпери мне не сказала, что это ее ребенок. Я также не знал о ее замужестве".

Обвиняемый сказал, что убил Гюльпери из ревности: "Она часто заходила в магазин. Мы познакомились там. Потом начали общаться по телефону. Я неоднократно делал ей дорогие подарки из товаров, которые продавал в магазине. Мы несколько раз встречались. Потом я заревновал ее и решил убить".

Очередное заседание суда назначено на 23 ноября.

Отметим, что убийство было совершено 2 июля этого года в магазине, расположенном в подземном переходе на пересечении улиц Самеда Вургуна и Физули в Насиминском районе.

Согласно обвинительному акту, В.Гараев 1961 г.р. нанес смертельные ножевые ранения жительнице Тертерского района, знакомой Гюльпери Расим гызы Асланлы 1994 г.р.

Задержанный сотрудниками правоохранительных органов В.Гараев в предварительных показаниях сказал, что познакомился с Г.Асланлы некоторое время назад. Он признался, что убил знакомую на почве ревности.

В.Гараев обвиняется по ст. 120.1 (предумышленное убийство) и 228.4 (незаконное ношение оружия).