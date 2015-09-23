​Мужчина, убивший и сжегший полицейского: Я привез сундук с телом в поселок Тюркан и сжег его

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по делу Равиля Нуруш оглу Ибаева, обвиняющегося в убийстве сотрудника Имишлинского районного отделения полиции.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Алисултана Османова обвиняемый и свидетели дали показания.

В своих показаниях подсудимый Р.Ибаев рассказал подробности убийства Кязимзаде Мухтара Гадир оглу: "Убив Мухтара, я попросил у мойщика автомобилей Рашада Исмаилзаде найти для меня сундук. Он выполнил мою просьбу, и мы увезли сундук ко мне домой.

Затем я позвонил своему другу Эльгюну Мемишову и попросил подъехать к моему дому на его грузовике марки "Ford". Я сказал ему, что должен перевезти вещи дяди в Мардакяны. Вместе с Эльгюном и его двоюродным братом мы загрузили сундук в грузовик. Принадлежащий мне автомобиль марки "Hyundaı" я отдал Эльгюну. Я увез сундук с телом в поселок Тюркан и сжег его, а ключ от сундука выбросил по дороге домой".

Очередное судебное заседание назначено на конец сентября.

Напомним, что 18 апреля на территории поселка Тюркан Хазарского района обнаружили обгоревший труп мужчины с признаками насилия. В результате интенсивных расследований, проведенных по делу, возбужденному в Хазарской районной прокуратуре по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК, было установлено, что убитый - полицейский Имишлинского районного управления полиции Кязимзаде Мухтар Гадир оглу.

В ходе расследования было установлено, что М.Кязимзаде был убит в собственной квартире в Хатаинском районе в корыстных целях работающим водителем в том же отделении полиции Ибаевым Равилем Нуруш оглу. Чтобы скрыть следы убийства, Р.Ибаев вывез труп с территории Хатаинского района и сжег его.

18 апреля убийца был задержан в качестве подозреваемого лица и при допросе сознался в содеянном.