Обвиняемый в убийстве в сквере "Сахиль" попросил у суда время для выступления

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по делу гражданина Грузии Эльчина Чобанова 1988 г.р., обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова обвиняемому предоставили последнее слово. Он попросил у суда время для выступления.

Суд назначен на 3 декабря.

Отметим, что инцидент произошел 6 января этого года в сквере "Сахиль". Во время спора Эльчин Чобанов нанес Гасану Гасанову и Орхану Мамедзаде ножевые ранения. В результате Г.Гасанов скончался.

Э.Чобанов обвиняется по ст. 120.2.2 (попытка предумышленного убийства из хулиганских побуждений) и 29, 120.2.7 (попытка убийства двух и более человек) УК.

Напомним, что на прошлом процессе гособвинитель попросил суд приговорить Э.Чобанова к 18 годам лишения свободы.