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    Мужчина, совершивший убийство в Саатлы: Я нанес свекрови 7, супруге 3 ножевых ранения

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Азербайджанского комитета против пыток Турал Гусейнов, эксперты Ровшан Мамедов и Гартал Гусейнов провели мониторинг в местах временного содержания в отделениях полиции Гаджигабульского, Ширванского, Сабирабадского, Саатлинского, Имишлинского, Бейлаганского и Агджабединского районов. 

    Как сообщил Report Турал Гусейнов, во время мониторинга задержанные лица не высказали жалоб по поводу обращения. 

    В отделении полиции Саатлинского района правозащитники также встретились с убившим свекровь и ранившим жену Хаялом Гашимовым: "Обвиняемый не выразил недовольства условиями содержания. Он заявил, что совершил убийство из-за чести и не сожалеет о содеянном. Хаял Гасымов признался, что нанес свекрови семь, а жене три ножевых ранения". 

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