Мужчина, пытавшийся совершить суицид в Мингячевире, скончался в больнице - ОБНОВЛЕНО

Мингячевир. 5 июля. REPORT.AZ/ Пытавшийся покончить с собой в Мингячевире мужчина скончался в больнице.
Как сообщает ширванское бюро Report, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
Отметим, что инцидент произошел в здании №2 в новом городке беженцев.
По информации, проживающий здесь житель села Сейидли Агдамского района 39-летний Ильгар Расим оглу Сулейманов пытался совершить суицид, выпив 100 г уксусной кислоты.
В тяжелом состоянии его доставили в Мингячевирскую центральную городскую больницу.
По информации, И.Сулейманов ранее перенес инфаркт, некоторые части его тела были парализованы, он передвигался с трудом. По этой причине И.Сулейманов решился на суицид.
Факт расследуется Мингячевирской городской прокуратурой.
*** 14:13
Мингячевир. 5 июля. REPORT.AZ/ Временно размещенный в Мингячевире вынужденный переселенец пытался совершить суицид, выпив уксусную кислоту.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в здании №2 в новом городке беженцев.
По информации, проживающий здесь некий 39-летний Ильгар по пока неизвестным причинам пытался совершить суицид, выпив 100 г уксусной кислоты.
В тяжелом состоянии его доставили в больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости