 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мужчина, пытавшийся совершить суицид в Мингячевире, скончался в больнице - ОБНОВЛЕНО

    Мингячевир. 5 июля. REPORT.AZ/ Пытавшийся покончить с собой в Мингячевире мужчина скончался в больнице.

    Как сообщает ширванское бюро Report, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

    Отметим, что инцидент произошел в здании №2 в новом городке беженцев.

    По информации, проживающий здесь житель села Сейидли Агдамского района 39-летний Ильгар Расим оглу Сулейманов пытался совершить суицид, выпив 100 г уксусной кислоты.

    В тяжелом состоянии его доставили в Мингячевирскую центральную городскую больницу.

    По информации, И.Сулейманов ранее перенес инфаркт, некоторые части его тела были парализованы, он передвигался с трудом. По этой причине И.Сулейманов решился на суицид.

    Факт расследуется Мингячевирской городской прокуратурой.

    *** 14:13

    Мингячевир. 5 июля. REPORT.AZ/ Временно размещенный в Мингячевире вынужденный переселенец пытался совершить суицид, выпив уксусную кислоту.  

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в здании №2 в новом городке беженцев. 

    По информации, проживающий здесь некий 39-летний Ильгар по пока неизвестным причинам пытался совершить суицид, выпив 100 г уксусной кислоты. 

    В тяжелом состоянии его доставили в больницу. 

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi